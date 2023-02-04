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Медведев: Москва готова применить все виды оружия в случае ударов ВСУ по территории России

Армия
Медведев: Москва готова применить все виды оружия в случае ударов ВСУ по территории России

Россия готова применить любые виды оружия при ответе на атаки киевского режима по территории страны, в зависимости от характера угрозы. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в случае потенциальной угрозы со стороны украинских националистов ответ российской стороны может быть любым, никаких ограничений в этом нет.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — отметил зампред Совбеза.

В беседе с журналисткой Надане Фридрихсон Медведев подчеркнул, что Москва готова действовать быстро, жестко и крайне убедительно, если киевский режим посягнет на безопасность страны.
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