Россия готова применить любые виды оружия при ответе на атаки киевского режима по территории страны, в зависимости от характера угрозы. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, в случае потенциальной угрозы со стороны украинских националистов ответ российской стороны может быть любым, никаких ограничений в этом нет.
«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — отметил зампред Совбеза.
В беседе с журналисткой Надане Фридрихсон Медведев подчеркнул, что Москва готова действовать быстро, жестко и крайне убедительно, если киевский режим посягнет на безопасность страны.