Актер Олег Каменщиков объяснил, почему ему никогда не нравилась Собчак

Многие критиковали «Жизнь по вызову», снятую Сариком Андреасяном, за популяризацию эскорта. Однако Каменщиков не понимает, почему нужно закрывать глаза на проблему, если она существует в реальной жизни. При этом тему можно поднимать и развивать, а можно хайповать на ней, как это делает Собчак, считает артист.