Актер Олег Каменщиков объяснил, почему ему никогда не нравилась Собчак

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Олег Каменщиков рассказал, как относится к журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Актер признался в неприязни к светской львице.
Многие критиковали «Жизнь по вызову», снятую Сариком Андреасяном, за популяризацию эскорта. Однако Каменщиков не понимает, почему нужно закрывать глаза на проблему, если она существует в реальной жизни. При этом тему можно поднимать и развивать, а можно хайповать на ней, как это делает Собчак, считает артист.
«Я ее никогда особо не любил, а после интервью со cкопинским дебилом больше никогда принципиально смотреть не буду», — объяснил свою неприязнь актер в интервью «СтарХиту».
Каменщиков отметил, что Андреасян снял четырехсерийный фильм про того же скопинского маньяка. Однако режиссер поступил правильно, а Собчак — нет, уверен актер. По его мнению, Андреасян поднимает темы и не смакует чернуху, в отличие от журналистки.