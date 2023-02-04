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Актер Олег Каменщиков объяснил, почему ему никогда не нравилась Собчак

Актер Олег Каменщиков объяснил, почему ему никогда не нравилась Собчак

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Олег Каменщиков рассказал, как относится к журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Актер признался в неприязни к светской львице.

Многие критиковали «Жизнь по вызову», снятую Сариком Андреасяном, за популяризацию эскорта. Однако Каменщиков не понимает, почему нужно закрывать глаза на проблему, если она существует в реальной жизни. При этом тему можно поднимать и развивать, а можно хайповать на ней, как это делает Собчак, считает артист.

«Я ее никогда особо не любил, а после интервью со cкопинским дебилом больше никогда принципиально смотреть не буду», — объяснил свою неприязнь актер в интервью «СтарХиту».

Каменщиков отметил, что Андреасян снял четырехсерийный фильм про того же скопинского маньяка. Однако режиссер поступил правильно, а Собчак — нет, уверен актер. По его мнению, Андреасян поднимает темы и не смакует чернуху, в отличие от журналистки.
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