Украинский солдат рассказал, что командование ВСУ отказалось признавать его военнопленным

Пленный солдат ВСУ Сергей Мищан только в ЛНР узнал от своих родных, что командование так и внесло его в списки пропавших или пленных.
Об удивительном открытии Мищана в субботу, 4 февраля, рассказало РИА Новости. О своем статусе Сергею стало известно только, когда ему удалось связаться со своей девушкой. По ее словам, командование его частью даже не включило бойца в списки военнопленных.
«Говорю твою фамилию, а он говорит, что у нас нету такого», — поделилась она.
Сейчас Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР. В беседе с родными он заявил, что с ним все хорошо и он «даже наел щеки». В разговоре с журналистами солдат также пожаловался на бездействие и равнодушие собственного командования.