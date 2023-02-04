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Украинский солдат рассказал, что командование ВСУ отказалось признавать его военнопленным

Армия
Украинский солдат рассказал, что командование ВСУ отказалось признавать его военнопленным

Пленный солдат ВСУ Сергей Мищан только в ЛНР узнал от своих родных, что командование так и внесло его в списки пропавших или пленных.

Об удивительном открытии Мищана в субботу, 4 февраля, рассказало РИА Новости. О своем статусе Сергею стало известно только, когда ему удалось связаться со своей девушкой. По ее словам, командование его частью даже не включило бойца в списки военнопленных.

«Говорю твою фамилию, а он говорит, что у нас нету такого», — поделилась она.

Сейчас Мищан содержится в одном из исправительных учреждений в ЛНР. В беседе с родными он заявил, что с ним все хорошо и он «даже наел щеки». В разговоре с журналистами солдат также пожаловался на бездействие и равнодушие собственного командования.
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