Норвежская журналистка Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса в Москве

Корреспондент NRK Гру Хольм рассказала о своем отношении к выставке о детях Донбасса на Старом Арбате в Москве.
Гру Хольм впервые с 1990-х вернулась работать в Москву. По мнению корреспондентки, ситуация на Украине слабо отразилась на жизни россиян, которые активно поддерживают СВО. Как отметила Хольм, в Москве о спецоперации практически ничего не напоминает. Однако за счет выставки о детях Донбасса на Старом Арбате «оправдывается агрессия», считает она.
Несмотря на уход некоторых брендов, в России налажен параллельный импорт, отметила Гру Хольм. Практически любые товары можно заказать из интернета. Благодаря этому многие могут «жить так, словно все по-старому», резюмировала Хольм.