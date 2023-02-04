Норвежская журналистка Хольм раскритиковала выставку о детях Донбасса в Москве

Гру Хольм впервые с 1990-х вернулась работать в Москву. По мнению корреспондентки, ситуация на Украине слабо отразилась на жизни россиян, которые активно поддерживают СВО. Как отметила Хольм, в Москве о спецоперации практически ничего не напоминает. Однако за счет выставки о детях Донбасса на Старом Арбате «оправдывается агрессия», считает она.