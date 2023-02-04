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Медведев: американские маразматики не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

Политика
Медведев: американские маразматики не заинтересованы в завершении конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал об истинном отношении американского руководства к украинскому кризису.

В интервью журналистке Надане Фридрихсон политик отметил, что маразматики из администрации США и ястребы в конгрессе просто не заинтересованы в урегулировании конфликта на территории Украины.

«Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Белый дом в обострении конфликта на Украине из-за поставок мощного оружия.
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