Медведев призвал пожалеть жителей Европы за выбор недостойных лидеров

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытки обратить Евросоюз в так называемые «Соединенные Штаты Европы». По его мнению, подобные старания приведут к тупику. Такое заявлением министр сделал на пресс-конференции в Будапеште.