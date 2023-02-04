Медведев призвал пожалеть жителей Европы за выбор недостойных лидеров

Жителей стран Европы следует пожалеть. С таким призывом выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он напомнил журналистке Надане Фридрихсон в интервью, что европейские руководители закрывают глаза на проблемы собственного народа. По словам политика, из-за выбора «убогих» представителей власти европейцев и нужно пожалеть.
«Не сочувствую (европейцам. — Прим. ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов», — добавил Медведев.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытки обратить Евросоюз в так называемые «Соединенные Штаты Европы». По его мнению, подобные старания приведут к тупику. Такое заявлением министр сделал на пресс-конференции в Будапеште.