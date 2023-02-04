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Медведев призвал пожалеть жителей Европы за выбор недостойных лидеров

Политика
Медведев призвал пожалеть жителей Европы за выбор недостойных лидеров

Жителей стран Европы следует пожалеть. С таким призывом выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он напомнил журналистке Надане Фридрихсон в интервью, что европейские руководители закрывают глаза на проблемы собственного народа. По словам политика, из-за выбора «убогих» представителей власти европейцев и нужно пожалеть.

«Не сочувствую (европейцам. — Прим. ред.). Сочувствовать следует нашим людям на Донбассе и на других территориях, которые подвергаются атакам нацистов», — добавил Медведев.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытки обратить Евросоюз в так называемые «Соединенные Штаты Европы». По его мнению, подобные старания приведут к тупику. Такое заявлением министр сделал на пресс-конференции в Будапеште.
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