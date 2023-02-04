Существенный удар: депутат Толмачев объяснил отмену «ковидной» отсрочки для туроператоров

В отношении туроператоров перестала действовать «ковидная» отсрочка на возврат денег туристам. В какой период оператор должен вернуть средства, если турпоездка не состоялась, и возможно ли получить компенсацию? В беседе с ФАН на этот вопрос ответил депутат Госдумы Александр Толмачев.
По словам политика, сложившаяся ситуация ставит туроператоров в затруднительное положение. 20 июля 2020 года Правительство, войдя в положение, утвердило документ об особенностях исполнения и расторжения договора о реализации туристического продукта на 2020 — 2022 годы. Но теперь ситуация изменилась.
«Отраслевикам предстоит выплатить оставшиеся суммы, а для многих компаний — это существенный удар по бюджету. Вместе с тем, можно понять и людей, которые когда-то потратились на поездки, но никуда не поехали не по своей вине, они ждут свои деньги назад. Туроператоры обязаны выполнить свои обязательства», — объяснил собеседник ФАН.
Также парламентарий отметил, что в данном вопросе основной момент — интересы граждан, которые должны быть соблюдены по закону.
«Если Минэкономразвития представит механизм решения вопроса, рассмотрим в Госдуме. Мой совет для всех: отдыхайте в России! Тут и безопасно, и хорошо. Лично я в этом году собираюсь побывать в Волгограде, посетить музей Сталинградской битвы, почтить память защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной войны», — добавил в заключение депутат.
На недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о росте числа турпоездок по России. Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» Кирилл Рожков рассказал, с чем связан этот рост и как еще можно поддержать внутренний туризм.