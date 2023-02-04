Существенный удар: депутат Толмачев объяснил отмену «ковидной» отсрочки для туроператоров

На недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о росте числа турпоездок по России. Ранее профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» Кирилл Рожков рассказал, с чем связан этот рост и как еще можно поддержать внутренний туризм.