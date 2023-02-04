Казанская «Ак Барс Арена» может принять матч за Суперкубок России по футболу

Матч за Суперкубок России по футболу 2023 года может пройти на казанской «Ак Барс Арене».
Руководство Республики Татарстан предложило Российскому футбольному союзу (РФС) провести матч за Суперкубок России 2023 года на «Ак Барс Арене». Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.
«У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем», — отметили в РФС.
Матч за Суперкубок России по футболу 2023 года пройдет 22 июля. В нем сыграют чемпион и обладатель Кубка страны. Действующим обладателем Суперкубка России является петербургский «Зенит».