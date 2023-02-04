Петербургская пенсионерка отдала телефонной аферистке 2,2 млн рублей под Новый год

По словам заявительницы, преступление было совершено 31 декабря. Пенсионерке позвонила женщина и сказала, будто работает в Центробанке. Аферистка смогла убедить петербурженку перевести сбережения на «безопасный счет». Заявительница сделала переводы почти на 2,3 миллиона рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.