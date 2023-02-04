Депутат Дмитрий Белик: «Отдыхать будем после победы, сейчас время работать»

Главной обязанностью депутатов любого уровня является работа на благо Родины и граждан страны. Сейчас такие усилия особенно необходимы. Кататься на отдых за границу в подобных условиях — кощунство. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы Дмитрий Белик.
Январь преподнес россиянам сразу два громких скандала с участием депутатов региональных парламентов. Сначала депутат курской обслдумы Максим Васильев поздравил сограждан с Новым годом из Мексики со словами: «Много денег. Много хорошего настроения». Позже вологодский законодатель Денис Долженко выложил фотографию из Дубая, чем вызвал недопонимание аудитории. В связи с этим появились многочисленные предложения запретить депутатам выезд за границу, а также демонстративную роскошь. Одним предложивших подобные меры стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
«В то время, когда Россия столкнулась с вызовами, когда консолидация общества имеет большое значение, каждый из нас делает свой нравственный выбор — быть со своей страной или нет. Сложные времена показывают очень четко, кто и на что способен, кто делает все для победы и на фронте, и в тылу, а кто позорит себя своим поведением и теряет уважение окружающих. Свои полномочия депутаты всех уровней должны использовать для того, чтобы поддержать наших бойцов, помочь их семьям», — рассказал парламентарий.
Депутат отметил, что подобный эскапизм просто недопустим в нынешних условиях и рассказал, что сам себе такого не позволял и не позволяет.
«Когда наш родной человек сталкивается с трудностями, мы же не уезжаем, оставляя его с этими трудностями наедине и предпочитая его проблемам отдых и развлечения. Сейчас непростое время для нашей Родины, поэтому мы должны быть вместе с ней, а не вести праздную жизнь. Лично у меня нет потребности ездить за рубеж. Не было ее ни тогда, ни сейчас. Кощунственно загорать на курортах, когда наши парни сидят в окопах. У тех, кто себе позволяет эти поездки, потеряна связь с реальностью. Отдыхать будем после победы, сейчас время работать», — подытожил он.
Инициативу ограничить выезд депутатов за рубеж уже оценили множество парламентариев Государственной думы. С их мнением вы можете ознакомиться в спецматериале ФАН.