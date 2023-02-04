Депутат Дмитрий Белик: «Отдыхать будем после победы, сейчас время работать»

Январь преподнес россиянам сразу два громких скандала с участием депутатов региональных парламентов. Сначала депутат курской обслдумы Максим Васильев поздравил сограждан с Новым годом из Мексики со словами: «Много денег. Много хорошего настроения». Позже вологодский законодатель Денис Долженко выложил фотографию из Дубая, чем вызвал недопонимание аудитории. В связи с этим появились многочисленные предложения запретить депутатам выезд за границу, а также демонстративную роскошь. Одним предложивших подобные меры стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин.