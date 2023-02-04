Гвинет Пэлтроу поздравила мать-актрису с 80-летием совместным снимком

Звезда Голливуда Гвинет Пэлтроу поздравила с днем рождения мать — актрису Блайт Даннер. Ей исполнилось 80 лет 3 февраля.
Пэлтроу выложила в соцсетях совместное фото с матерью в честь ее юбилея. Актриса поздравила Даннер с 80-летием и назвала ее замечательной мамой.
«Так радостно видеть, какая ты красивая и сильная. Мы все тебя очень любим», — написала голливудская знаменитость.
Подписчики Пэлтроу пришли в восторг от ее фото с матерью. По мнению пользователей Сети, 80-летняя актриса выглядит гораздо моложе своего возраста.
«Вау, 80! Очень вдохновляет», — отметил один из комментаторов.
Напомним, Даннер родила дочь-актрису в браке с режиссером и продюсером Брюсом Пэлтроу. Родители звезды Голливуда прожили вместе до смерти ее отца — он скончался от рака в 2002 году. У Пэлтроу также есть брат Джейк, который занимается режиссурой.
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