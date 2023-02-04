Гвинет Пэлтроу поздравила мать-актрису с 80-летием совместным снимком

Напомним, Даннер родила дочь-актрису в браке с режиссером и продюсером Брюсом Пэлтроу. Родители звезды Голливуда прожили вместе до смерти ее отца — он скончался от рака в 2002 году. У Пэлтроу также есть брат Джейк, который занимается режиссурой.