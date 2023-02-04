Неизвестный за два часа угнал иномарку Toyota и такси с пассажиром в Красноярском крае

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае разыскивают угонщика, который в течение двух часов завладел двумя машинами, включая такси с пассажиром, сообщает Telegram-канал краевого управления МВД.
Преступления были совершены в Березовском районе. Владелец Toyota Probox ненадолго оставил ключи в замке зажигания. Злоумышленник воспользовался моментом, сел за руль автомобиля и уехал, однако по дороге вылетел в кювет и бросил автомобиль.
Однако на этом мужчина не остановился и спустя два часа на территории АЗС угнал такси Honda Civic с пассажиром. Водитель высадил попутчика спустя некоторое время, достал ему сумку из багажника и скрылся в неизвестном направлении.