Foreign Policy: Запад сделал ошибочные выводы после слов Вучича о Крыме и Донбассе

По словам эксперта, сербский лидер сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не признает российский статус Крымского полуострова и республик Донбасса. После этого Запад поспешил сделать вывод, что Вучич изменил вектор своей политики и отвернулся от Москвы, однако это серьезное заблуждение, передает «ПолитРоссия».