Foreign Policy: Запад сделал ошибочные выводы после слов Вучича о Крыме и Донбассе

Западные политики сделали ошибочные выводы после заявления президента Сербии Александра Вучича о российских регионах, сообщает обозреватель издания Foreign Policy Ивана Страднер.
По словам эксперта, сербский лидер сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не признает российский статус Крымского полуострова и республик Донбасса. После этого Запад поспешил сделать вывод, что Вучич изменил вектор своей политики и отвернулся от Москвы, однако это серьезное заблуждение, передает «ПолитРоссия».
«Заявление Вучича – это просто продолжение стратегии Белграда по балансированию между Россией и Западом. Чтобы поддерживать отношения с каждым из них, он приспосабливает свои отношения к своим интересам», – сказано в материале.
Автор статьи подчеркивает, что Запад должен оставить свои надежды на раскол между Россией и Сербией, поскольку Белград, несмотря на слова Вучича, все равно остается верным союзником Москвы.
Александр Вучич ранее заявил, что Сербия, отказавшись вводить санкции против России, осталась без союзников на Западе.