Призыв к чиновникам следить за их моральным обликом застал врасплох депутата Госдумы Дмитрия Пирога

В этой связи стоит отметить, что ряд других депутатов Госдумы в разговоре ФАН выразили решительную поддержку ставшей популярной в Сети идеи. Многие из них подчеркнули, что такая мера стала бы абсолютно логичной и работала на интересы российского общества. Кроме того, ряд народных избранников отметили, что и на территории нашей страны более чем достаточно мест, где можно прекрасно отдохнуть, а заодно и лучше узнать свою Родину.