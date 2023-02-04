Призыв к чиновникам следить за их моральным обликом застал врасплох депутата Госдумы Дмитрия Пирога

Комментировать неудобно — так ответил на просьбу корреспондента ФАН поделиться личным мнением об инициативе предпринимателя Евгения Пригожина о запрете отдыха за границей на время СВО депутат Дмитрий Пирог.
Ранее, в ответ на посты о каникулах в Дубае и Мехико от народных избранников, в Сети появились предложения законодательно запретить выезд чиновникам за границу на отдых. Отмечается, что такая информация от госслужащих может привести к деморализации и расколу российского общества.
В желании узнать, насколько такая мера отвечает насущным потребностям страны в текущих условиях, Федеральное агентство новостей связалось с депутатом Госдумы Дмитрием Пирогом. Однако, на момент разговора собеседник не нашел, что сказать об инициативе.
«Мне неудобно комментировать, потому что я еще не читал ее, не изучал, поэтому мне сказать сложно. Все, спасибо вам», — сказал народный избранник.
В этой связи стоит отметить, что ряд других депутатов Госдумы в разговоре ФАН выразили решительную поддержку ставшей популярной в Сети идеи. Многие из них подчеркнули, что такая мера стала бы абсолютно логичной и работала на интересы российского общества. Кроме того, ряд народных избранников отметили, что и на территории нашей страны более чем достаточно мест, где можно прекрасно отдохнуть, а заодно и лучше узнать свою Родину.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с ФАН поддержала инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведения СВО. По ее словам, ей стыдно, что находятся такие люди, которые не понимают недопустимость подобных разъездов в текущий момент.