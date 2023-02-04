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Власти Крыма заявили о национализации активов украинских олигархов на миллиарды рублей

Экономика
Власти Крыма заявили о национализации активов украинских олигархов на миллиарды рублей

Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов, бизнесменов и политиков на несколько миллиардов рублей, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

По его словам, речь идет о крупных предприятиях, в том числе туристской инфраструктуре. Это и другое имущество после оценки будет продано, а средства пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Такая мера коснулась только тех украинцев, которые были замечены в антироссийской деятельности и спонсировании киевского режима, цитирует Константинова РИА Новости. Бизнесу, который не связан с провокационной деятельностью, ничего не угрожает.
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