Власти Крыма заявили о национализации активов украинских олигархов на миллиарды рублей

Власти Крыма национализировали имущество украинских олигархов, бизнесменов и политиков на несколько миллиардов рублей, сообщил глава парламента Владимир Константинов.
По его словам, речь идет о крупных предприятиях, в том числе туристской инфраструктуре. Это и другое имущество после оценки будет продано, а средства пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Такая мера коснулась только тех украинцев, которые были замечены в антироссийской деятельности и спонсировании киевского режима, цитирует Константинова РИА Новости. Бизнесу, который не связан с провокационной деятельностью, ничего не угрожает.