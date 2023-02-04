Наташа Королева сменила имидж после слухов о разводе с Сергеем Глушко

В Сети появилась видеозапись, где Королева исполняет песню «Желтые тюльпаны», а в кадре обнимаются Николай Басков и Ида Достман. На певице был надет костюм с цветочным принтом. Она сделала афрокудри и собрала их в высокий пучок, сообщает портал Teleprogramma.pro.