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Наташа Королева сменила имидж после слухов о разводе с Сергеем Глушко

Шоу-бизнес
Наташа Королева сменила имидж после слухов о разводе с Сергеем Глушко

Певица Наташа Королева сменила имидж на фоне слухов о разводе с Сергеем Глушко, более известным как Тарзан. Исполнительница появилась на светской вечеринке в новом образе.

В Сети появилась видеозапись, где Королева исполняет песню «Желтые тюльпаны», а в кадре обнимаются Николай Басков и Ида Достман. На певице был надет костюм с цветочным принтом. Она сделала афрокудри и собрала их в высокий пучок, сообщает портал Teleprogramma.pro.

«Королева сегодня просто красотка», — заявил Басков.

Недавно в Сети появились слухи о разводе Королевой и Глушко. Пара вместе 20 лет и воспитывает общего сына Архипа. Недавно балерина Анастасия Волочкова намекнула журналистке Алене Жигаловой, что знаменитости больше не вместе.
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