«Мы вам май 68-го!»: Макрон спровоцировал кризис в республике пенсионной реформой

Пенсионная реформа французского президента Эммануэля Макрона спровоцировала усиление протестных мероприятий и кризис в республике. Люди выступают против изменений, однако правительство не спешит на уступки.
В статье РИА Новости сказано, что власти Франции хотят внедрить поэтапное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Однако социологические опросы показали, что 70% граждан выступают против инициативы Макрона.
Многие эксперты сравнивают нынешние протестные акции с многомиллионной забастовкой которая была во Франции в 1968 году. По информации Всеобщей конфедерации труда, в мероприятиях приняли участие порядка 2,8 миллиона человек.
«Вы нам 64 года, мы вам май 68-го!» — сказано на одном из плакатов демонстрантов.
Плюс ко всему Макрон может столкнуться с трудностями в парламенте по вопросу пенсионной реформы, поскольку его партия в ходе выборов лишилась большинства, поэтому президенту придется договариваться с остальными силами.
Ранее сообщалось, что манифестанты потребовали освободить задержанных после акции протеста во Франции.