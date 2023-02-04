Мертвых женщин предложили использовать для вынашивания детей в Осло

Тела мертвых людей можно использовать для продолжения рода, заявила профессор из Университета Осло Анна Смайдор.
Те люди, у которых умер мозг, но остальные органы продолжают функционировать, можно использовать для зачатия и вынашивания детей. Медик отметила, что люди могли бы еще при жизни давать согласие на подобные манипуляции после смерти, передает Daily Mail.
Анна Смайдор сравнила процедуру с трансплантацией органов, которая активно применяется практически по всему миру. Женщины, жизнь которых поддерживается специальными аппаратами, могли бы помочь многим парам завести детей.
Использовать для зачатия можно и мужчин. Профессор заверила, что это не является «научной фантастикой». При этом Смайдор признала, что ее идея может вызвать целую волну критики в обществе.