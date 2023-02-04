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Легковушка протаранила киоск из-за покатившегося «грузовика-призрака» в Иркутске

Происшествия
Легковушка протаранила киоск из-за покатившегося «грузовика-призрака» в Иркутске

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии в Иркутске, в котором пострадал один человек. В региональном ГУ МВД рассказали, что ДТП зарегистрировано вечером на улице Советская.

Водитель грузовика Mitsubishi Fuso подъехал для выгрузки стройматериалов. Мужчина забыл поставить машину на ручной тормоз. Грузовик поехал задним ходом и ударил седан Mitsubishi Lancer. Легковая машина от удара врезалась в киоск. В больницу доставили пострадавшую продавщицу торговой точки.

Ранее в Ленинске-Кузнецком грузовик стал участником аварии. Травмы получили четыре человека, сообщило издание A42.RU.
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