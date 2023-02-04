Петербургские водители пожаловались на тонны грязи вдоль Свердловской набережной

Грязное месиво скапливается на обочине дороги. Судя по количеству собравшихся масс, дворники и спецтехника давно здесь не были. Это приводит к тому, что заезжающие в самую гущу машины не только сами покрываются грязью, но и окатывают ею всех остальных участников движения.