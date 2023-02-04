Петербургские водители пожаловались на тонны грязи вдоль Свердловской набережной

Свердловская набережная в Санкт-Петербурга осталась без внимания коммунальщиков и покрылась грязной хлябью, заявили жители города.
Дорога стала непригодной для нормального проезда. Выезжающие на набережную машины моментально покрываются маслянистой массой, заявили автомобилисты Петербурга.
Грязное месиво скапливается на обочине дороги. Судя по количеству собравшихся масс, дворники и спецтехника давно здесь не были. Это приводит к тому, что заезжающие в самую гущу машины не только сами покрываются грязью, но и окатывают ею всех остальных участников движения.
Некачественная уборка снега стала систематической проблемой петербуржцев. Несмотря на многочисленные жалобы на халатную работу коммунальных служб, команда губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать сложившуюся в городе ситуацию.