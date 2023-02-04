Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певица Селена Гомес восхитила поклонников серией снимков без макияжа

Шоу-бизнес
Певица Селена Гомес восхитила поклонников серией снимков без макияжа

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала серию снимков без макияжа и фильтров. Знаменитость восхитила поклонников смелостью и естественной красотой.

Гомес выложила в соцсетях три фотографии, на которых предстала перед подписчиками в максимально естественном виде. Певица попозировала перед камерой без укладки и мейкапа.

На снимках можно увидеть несовершенства на коже актрисы. Мировая знаменитость не стала ничего маскировать при помощи фильтров.

Певица Селена Гомес восхитила поклонников серией снимков без макияжа

Поклонники пришли в восторг от внешности Гомес без макияжа. По мнению пользователей Сети, певица обладает натуральной красотой.

«Ты великолепна без макияжа», — выразил восхищение один из комментаторов.

Некоторые поблагодарили артистку за публикацию таких фото. Поклонникам приятно видеть, что звезды могут ничем не отличаться от обычных людей.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Селена Гомес певица знаменитости
Военкоры ФАН
Лучшие в аду