Певица Селена Гомес восхитила поклонников серией снимков без макияжа

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала серию снимков без макияжа и фильтров. Знаменитость восхитила поклонников смелостью и естественной красотой.
Гомес выложила в соцсетях три фотографии, на которых предстала перед подписчиками в максимально естественном виде. Певица попозировала перед камерой без укладки и мейкапа.
На снимках можно увидеть несовершенства на коже актрисы. Мировая знаменитость не стала ничего маскировать при помощи фильтров.
Поклонники пришли в восторг от внешности Гомес без макияжа. По мнению пользователей Сети, певица обладает натуральной красотой.
«Ты великолепна без макияжа», — выразил восхищение один из комментаторов.
Некоторые поблагодарили артистку за публикацию таких фото. Поклонникам приятно видеть, что звезды могут ничем не отличаться от обычных людей.
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