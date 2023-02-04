Гоген Солнцев вышел на связь после новостей о своей смерти

Шоумен и актер Гоген Солнцев вышел на связь после новостей о своего смерти. Он сообщил, что болел коронавирусом, но состояние уже стабилизировалось.
«Болел ковидом. Первый день сбил температуру. Но теперь уже 35 градусов. Спасибо за беспокойство», — ответил Солнцев Telegram-каналу «Звездач».
Ранее супруга шоумена Полина Давыдова сообщила о его смерти. Безутешная женщина искала паспорт мужа, чтобы ей выдали его тело в морге. Тем временем бывшая жена Солнцева Екатерина Терешкович порадовалась кончине артиста.
При этом менеджер шоумена Андрей Орлов изначально не подтверждал новости о смерти актера. Он заявил, что первый раз слышит об этом.