Аналитик Сушко дала советы для желающих избавиться от постоянных переплат

В конце месяца выяснится, куда уходят деньги и по каким направлениям есть переплаты. Кроме того, учет позволяет выявить самую затратную часть бюджета и оценить перспективы ее оптимизации. Также благодаря контролю можно начать строить планы на следующие месяцы и найти возможности для сбережения, пояснила Сушко.