Аналитик Сушко дала советы для желающих избавиться от постоянных переплат

Россиянам следует вести учет доходов и расходов, чтобы обнаружить, где именно они переплачивают. Такую рекомендацию в беседе с агентством «Прайм» дала директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Екатерина Сушко.
По ее словам, для выявления лишних трат достаточно двух месяцев активного контроля движения средств. Необходимо методично фиксировать все расходы — свои и семьи, причем желательно, чтобы этот период не совпадал с праздниками и отпуском.
В конце месяца выяснится, куда уходят деньги и по каким направлениям есть переплаты. Кроме того, учет позволяет выявить самую затратную часть бюджета и оценить перспективы ее оптимизации. Также благодаря контролю можно начать строить планы на следующие месяцы и найти возможности для сбережения, пояснила Сушко.