Эксперт Леонков рассказал о планах Польши отправить войска на Украину под видом наемников

В интервью изданию «Украина.ру» Леонков заявил, что власти Польши уже ищут способы их легализации. Всего, по подсчетам эксперта, Варшава готовит к отправке от 10 до 40 тысяч поляков, но на Украину те поедут под чужим флагом.