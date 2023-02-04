Эксперт Леонков рассказал о планах Польши отправить войска на Украину под видом наемников

Польша открыто участвует в украинском конфликте и отправляет в страну своих военных под видом наемников, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
В интервью изданию «Украина.ру» Леонков заявил, что власти Польши уже ищут способы их легализации. Всего, по подсчетам эксперта, Варшава готовит к отправке от 10 до 40 тысяч поляков, но на Украину те поедут под чужим флагом.
«Потому что НАТО станет участником войны с Россией со всеми вытекающими последствиями», — объяснил Леонков.
По словам эксперта, действия польских властей можно классифицировать как скрытую интервенцию, пока их войска выступают в роли советников и наемников.