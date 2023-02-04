Полиция задержала четырех «граждан СССР» в Хабаровске

Четыре представителя движения «Граждане СССР»✱ (признано экстремистским в РФ) были задержаны в Хабаровске, сообщает Telegram-канал «112». По версии следствия, они планировали организовать госпереворот.
Известно, что задержанные отрицают действие Беловежского соглашения и отказываются признавать распад СССР. В настоящее время с ними работают следователи.
В конце января в Анапе задержали членов «Профсоюза СССР», которые пытались заказать убийство судебного пристава. Правоохранители настигли их во время передачи сообщникам канистр с зажигательной смесью.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация