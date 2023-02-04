Депутат Булавинов отказался комментировать возможный запрет на выезд чиновников за рубеж во время спецоперации

В новостной повестке последние несколько дней активно обсуждается тема возможного введения запрета для чиновников и депутатов уезжать за пределы РФ во время проведения специальной военной операции на Украине. Большая часть аудитории высказалась «за» введение подобного рода ограничения, однако, нашлись и те, кто не поддержал инициативу.
Опрошенные депутаты Госдумы РФ также разделились во мнениях на несколько «лагерей». Одни — отреагировали положительно, другие — выступили против, а третьи — не определились окончательно, либо не стали комментировать инфоповод.
Корреспондент ФАН пообщался с депутатом Вадимом Булавиновым, который оказался в числе тех, кто решил не высказывать своего мнения относительно данной темы.
«Я не вижу смысла ничего комментировать. Наше дело маленькое. Как руководство решит», — отметил Булавинов.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что ей стыдно за тех, кто выезжает на отдых за рубеж. По мнению Останиной, чиновников, чьи дети выезжают отдыхать за рубеж во время проведения спецоперации, следует выгонять с занимаемой должности.