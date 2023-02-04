Депутат Булавинов отказался комментировать возможный запрет на выезд чиновников за рубеж во время спецоперации

В новостной повестке последние несколько дней активно обсуждается тема возможного введения запрета для чиновников и депутатов уезжать за пределы РФ во время проведения специальной военной операции на Украине. Большая часть аудитории высказалась «за» введение подобного рода ограничения, однако, нашлись и те, кто не поддержал инициативу.