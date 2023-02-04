Энтони Блинкен отказался посещать Пекин из-за китайского аэростата над США

Президент США Джо Байден отказался давать команду по уничтожению воздушного шара из-за риска падения обломков на жилые объекты. На фоне этого экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что аэростат был бы сбит давно в случае его управления государством.