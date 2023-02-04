Энтони Блинкен отказался посещать Пекин из-за китайского аэростата над США

Китайский аэростат над США спровоцировал громкий скандал на мировой арене. Вашингтон отказывается принимать объяснения Пекина относительно воздушного шара, утверждают журналисты.
В РИА Новости проанализировали ситуацию с появлением шара над штатом Монтана. Журналисты рассказали, что госсекретарь США Энтони Блинкен отказался посещать Пекин. У дипломата были запланированы переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как сообщают в прессе, Пекин признал принадлежность аэростата. Власти Китая рассказали, что аппарат использовался в исследовательских целях. Однако Вашингтон убежден, что аэростат шпионский.
Президент США Джо Байден отказался давать команду по уничтожению воздушного шара из-за риска падения обломков на жилые объекты. На фоне этого экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подчеркнул, что аэростат был бы сбит давно в случае его управления государством.