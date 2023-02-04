Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе буллитов в Матче всех звезд НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выиграли конкурс буллитов в рамках Матча всех звезд НХЛ.
Российский форвард Александр Овечкин и канадский нападающий Сидни Кросби получили по 40 очков и стали победителями конкурса на самый красивый буллит в Матче всех звезд НХЛ. Оба игрока вели шайбу до ворот, после чего отдавали передачу сыну капитана «Вашингтона». Овечкин-младший реализовывал буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
Матч всех звезд НХЛ принимает «Флорида Пантерз». Ежегодное мероприятие проходит на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе.