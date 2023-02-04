Овечкин и Кросби одержали победу в конкурсе буллитов в Матче всех звезд НХЛ

Российский форвард Александр Овечкин и канадский нападающий Сидни Кросби получили по 40 очков и стали победителями конкурса на самый красивый буллит в Матче всех звезд НХЛ. Оба игрока вели шайбу до ворот, после чего отдавали передачу сыну капитана «Вашингтона». Овечкин-младший реализовывал буллит в стиле российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.