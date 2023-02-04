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Зарплатой мечты для россиян оказалась сумма в 181 тысячу рублей

Экономика
Зарплатой мечты для россиян оказалась сумма в 181 тысячу рублей

Инвестиционная компания Anderida Financial Group провела опрос, согласно которому идеальной зарплатой для россиян является сумма в 181 тысячу рублей.

Как уточняет ТАСС, 35% опрошенных граждан довольны своим уровнем дохода, а другие 35% отметили, что их доходов не хватает для более комфортной жизни.

Зарплатой мечты респонденты назвали 181 тысячу, что является рекордом за все годы проведения исследования. Это произошло из-за общего роста цен на товары, неуверенности людей в будущем, а также по причине отсутствие у многих финансовой подушки безопасности.

Ожидания жителей РФ выросли на 7%, то есть на 12 тысяч рублей, хотя раньше показатель был не более 10%. Сейчас средний размер оплаты труда по стране составляет порядка 60 тысяч рублей.

В опросе участвовали около 1,5 тысячи человек из разных регионов с постоянным доходом.
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