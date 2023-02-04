В Сети рассказали об еще одном погибшем на Украине наемнике из США

Стало известно о гибели еще одного американского наемника на Украине. Бывший инструктор армии США и ветеран Ирака решил "повоевать с русскими".
О личности убитого в субботу, 4 февраля, рассказали авторы Telegram-канала «Военные преступники», убитый приехал на Украину из США. Им был 34-летний Пол Ким из штата Техас.
Близкие рассказали, что Ким с детства грезил о военной карьере и сразу после школы пошел в армию. В 2007 году принимал участие в операции в Ираке. После выхода в отставку преподавал военное дело студентам ROTC в университете Арлингтона.
В 2022 году Ким заявил, что хочет поехать на Украину и "повоевать с русскими", после чего подписал контракт с так называемым "иностранным легионом" ВСУ. В октябре он отправился на восток Украины вместе с другими наемниками, где их отряд разгромили. Ким получил смертельное ранение.