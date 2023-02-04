В Сети рассказали об еще одном погибшем на Украине наемнике из США

В 2022 году Ким заявил, что хочет поехать на Украину и "повоевать с русскими", после чего подписал контракт с так называемым "иностранным легионом" ВСУ. В октябре он отправился на восток Украины вместе с другими наемниками, где их отряд разгромили. Ким получил смертельное ранение.