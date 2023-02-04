Депутат Соломатина предложила признавать антипрививочников экстремистами

Люди, выступающие против вакцинации, вредят здоровью российского общества, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Антипрививочников необходимо признавать экстремистами, чтобы они не распространяли ложную информацию о вакцинации, предложила депутат. Она отметила, что многие из таких людей искренне заблуждаются и убеждают в своих теориях молодых мамочек, передает URA.RU.
«Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — заявила Соломатина.
Она уверена, что антипрививочники отрабатывают чей-то заказ и пытаются сократить население России. Подобную деятельность депутат назвала войной.