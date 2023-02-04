Депутат Соломатина предложила признавать антипрививочников экстремистами

Антипрививочников необходимо признавать экстремистами, чтобы они не распространяли ложную информацию о вакцинации, предложила депутат. Она отметила, что многие из таких людей искренне заблуждаются и убеждают в своих теориях молодых мамочек, передает URA.RU.