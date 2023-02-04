Anadolu: ЕС должен активно экономить газ для успешного прохождения следующей зимы

Чтобы пережить грядущую зиму, Евросоюз будет вынужден к 1 октября 2023 года заполнить на 90% свои газохранилища, уменьшать расход ресурса и конкурировать с Китаем за поставки сжиженного природного газа. Если следующей зимой импорт российского энергоносителя сохранится на нынешнем уровне, а температура воздуха окажется в пределах сезонных норм, ЕС придется сократить потребление газа на 13%. В случае полного отключения от трубопроводного топлива из России и холодной погоды, возможно, придется увеличить экономию на 26%.