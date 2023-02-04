Anadolu: ЕС должен активно экономить газ для успешного прохождения следующей зимы

Евросоюзу необходимо и дальше предпринимать активные шаги по сокращению потребления газа, чтобы благополучно пережить следующую зиму, считает обозреватель Anadolu Ата Уфук Шекер.
Автор статьи со ссылкой на информацию из доклада брюссельского аналитического центра «Bruegel» под названием «Прогноз по газу в Европе в 2023 году» отметил, что принятые европейскими властями меры в прошлом году и благоприятные погодные условия позволили снизить градус энергокризиса в регионе. Однако перспективы следующего отопительного сезона остаются туманными.
Чтобы пережить грядущую зиму, Евросоюз будет вынужден к 1 октября 2023 года заполнить на 90% свои газохранилища, уменьшать расход ресурса и конкурировать с Китаем за поставки сжиженного природного газа. Если следующей зимой импорт российского энергоносителя сохранится на нынешнем уровне, а температура воздуха окажется в пределах сезонных норм, ЕС придется сократить потребление газа на 13%. В случае полного отключения от трубопроводного топлива из России и холодной погоды, возможно, придется увеличить экономию на 26%.