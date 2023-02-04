Издательство «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации произведений российских авторов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» начнет финансировать съемки фильмов по книгам российских авторов. Об этом сообщил президент компании Олег Новиков.
«Эксмо-АСТ» собирается проинвестировать в первый проект 200 миллионов рублей. В будущем организация планирует покрыть до четверти расходов на кинопроизводство.
Группа будет вкладывать деньги в экранизации книг, которые издает сама. Список первых проектов пока не сформировали. Претендентов на экранизации определят по итогам питчингов, назначенных на февраль, пишет РБК.
Отбирать проекты для съемок будет жюри. В него войдут представители киностудий и онлайн-площадок, в том числе Premier, KION, 1-2-3 Production и Cosmos Studio.
«Эксмо-АСТ» является крупнейшей в России группой по объему непериодических изданий. В объединение входят «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие издательства.