Политик от «Яблока» вывел из себя Норкина высказыванием про спецоперацию и «людоедов»

Телеведущий Андрей Норкин не на шутку разозлился из-за протеста некоторых россиян против спецоперации на территории Украины. Журналист буквально вышел из себя после попытки либералов заступиться за таких личностей.
В эфире политического ток-шоу «Место встречи» ведущий вступил в спор с представителем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Мужчина назвал протесты против спецоперации свидетельством того, что эти люди не «людоеды». Норкин воспринял это выражение на свой счет и моментально спросил у политика, считает ли он «людоедом» самого ведущего.
«Я не хочу опять начинать разговор про восемь лет – теперь уже про девять. Про то, кто был там, в Донбассе, кто не был, кто ходил на Аллею ангелов, или не ходил. Кто был в разрушенном кафе "Сепар", где Сашу Захарченко убили – а кто не был. И я, блин, "людоед"! Почему это?» — разгневанно спросил Норкин.
Ранее сообщалось, что Андрей Норкин в эфире канала НТВ осадил журналиста Максима Юсина, который оказался недоволен ходом проведения спецоперации.