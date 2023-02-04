Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политик от «Яблока» вывел из себя Норкина высказыванием про спецоперацию и «людоедов»

Политика
Политик от «Яблока» вывел из себя Норкина высказыванием про спецоперацию и «людоедов»

Телеведущий Андрей Норкин не на шутку разозлился из-за протеста некоторых россиян против спецоперации на территории Украины. Журналист буквально вышел из себя после попытки либералов заступиться за таких личностей.

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» ведущий вступил в спор с представителем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Мужчина назвал протесты против спецоперации свидетельством того, что эти люди не «людоеды». Норкин воспринял это выражение на свой счет и моментально спросил у политика, считает ли он «людоедом» самого ведущего.

«Я не хочу опять начинать разговор про восемь лет – теперь уже про девять. Про то, кто был там, в Донбассе, кто не был, кто ходил на Аллею ангелов, или не ходил. Кто был в разрушенном кафе "Сепар", где Сашу Захарченко убили – а кто не был. И я, блин, "людоед"! Почему это?» — разгневанно спросил Норкин.

Ранее сообщалось, что Андрей Норкин в эфире канала НТВ осадил журналиста Максима Юсина, который оказался недоволен ходом проведения спецоперации.
норкин место встречи спецоперация
Военкоры ФАН
Лучшие в аду