Политик от «Яблока» вывел из себя Норкина высказыванием про спецоперацию и «людоедов»

В эфире политического ток-шоу «Место встречи» ведущий вступил в спор с представителем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Мужчина назвал протесты против спецоперации свидетельством того, что эти люди не «людоеды». Норкин воспринял это выражение на свой счет и моментально спросил у политика, считает ли он «людоедом» самого ведущего.