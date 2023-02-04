Четыре человека стали жертвами столкновения грузовика и легковушки под Саратовом

Четыре человека погибли и два пострадали в результате аварии на трассе в Саратовской области, сообщает начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
В Балаковском районе столкнулись легковой автомобиль Lada Largus и грузовик Scania. Жертвами ДТП стали четыре человека, которые находились в салоне отечественной машины.
По первоначальным данным, среди пострадавших несовершеннолетних нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.