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Четыре человека стали жертвами столкновения грузовика и легковушки под Саратовом

Происшествия
Четыре человека стали жертвами столкновения грузовика и легковушки под Саратовом

Четыре человека погибли и два пострадали в результате аварии на трассе в Саратовской области, сообщает начальник управления безопасности жизнедеятельности областного правительства Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

В Балаковском районе столкнулись легковой автомобиль Lada Largus и грузовик Scania. Жертвами ДТП стали четыре человека, которые находились в салоне отечественной машины.

По первоначальным данным, среди пострадавших несовершеннолетних нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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