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В Госдуме предупредили США о последствиях удара американскими боеприпасами по Крыму

Армия
В Госдуме предупредили США о последствиях удара американскими боеприпасами по Крыму

Россия будет расценивать удары по Крымскому полуострову американскими боеприпасами как объявление войны со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По его словам, если украинские националисты попытаются нанести удар по Крыму с применением боеприпасов американского производства, Россия сочтет это объявлением войны со стороны США. Никакие заявления о том, что ответственность за атаки полностью берет на себя киевский режим, ситуации не изменят, подчеркнул Шеремет.
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