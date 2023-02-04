В Госдуме предупредили США о последствиях удара американскими боеприпасами по Крыму

По его словам, если украинские националисты попытаются нанести удар по Крыму с применением боеприпасов американского производства, Россия сочтет это объявлением войны со стороны США. Никакие заявления о том, что ответственность за атаки полностью берет на себя киевский режим, ситуации не изменят, подчеркнул Шеремет.