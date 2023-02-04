Петербуржцев предупредили о морозной погоде и гололедице 5 февраля

Теряющий силы циклонический вихрь будет определять погоду в ближайшие дни в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Небольшой снег и минусовые температуры будут сохраняться в Северной столице 5 февраля. В городе будет облачно, а на дорогах образуется гололед.
«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -1…-6. Ветер северный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщил метеоролог в своем Telegram-канале.
Снегопад и гололед уже успели стать злейшими врагами петербуржцев. Из-за халатности губернатора Александра Беглова и коммунальных служб дороги и тротуары не убирают должным образом. С начала зимы травмировались уже сотни человек.