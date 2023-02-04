Школьник едва не задохнулся от попавшего в легкие колпачка от ручки в Саянске

В Саянске11-летний школьник случайно «вдохнул» колпачок от ручки. Ребенка для операции отправили в Иркутск. Его жизнь спас хирург-эндоскопист.
Мальчик шел по улице, во рту у него была деталь от разобранной ручки. Внезапно он запнулся, сделал вдох, после чего деталь оказалась внутри организма. В итоге колпачок попал в нижний отдел легкого. Наличие 2-миллиметрового отверстия в детали способствовало небольшому проникновению воздуха.
Сейчас жизнь школьника вне опасности. Врачи прогнозируют выписку через неделю.