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Школьник едва не задохнулся от попавшего в легкие колпачка от ручки в Саянске

Происшествия
Школьник едва не задохнулся от попавшего в легкие колпачка от ручки в Саянске

В Саянске11-летний школьник случайно «вдохнул» колпачок от ручки. Ребенка для операции отправили в Иркутск. Его жизнь спас хирург-эндоскопист.

Мальчик шел по улице, во рту у него была деталь от разобранной ручки. Внезапно он запнулся, сделал вдох, после чего деталь оказалась внутри организма. В итоге колпачок попал в нижний отдел легкого. Наличие 2-миллиметрового отверстия в детали способствовало небольшому проникновению воздуха.

Сейчас жизнь школьника вне опасности. Врачи прогнозируют выписку через неделю.
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