Умершего от пневмонии Сергея Корсика никто не навещал в больнице

Актер Сергей Корсик, известный по сериалам «Универ» и «Ранетки», скончался от пневмонии. Единственный друг артиста Николай рассказал, что его никто не навещал в больнице.
Корсик провел в клинике четыре месяца. Все это время он лечился от двусторонней пневмонии. Сначала актер жаловался на сильный кашель и ему поставили диагноз бронхит, но затем ситуация усугубилась, развилась пневмония и понадобилась госпитализация.
«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге», — рассказал Николай ИА REGNUM.
В последний раз актер связался с единственным другом накануне смерти. Корсик попросил Николая не навещать его и не привозить продукты, потому что его переводят в реанимацию. Артист также никому не говорил о своей болезни. Он не хотел нагружать родственников своими проблемами.