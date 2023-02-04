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В Петербурге подозреваемого в изнасиловании падчерицы поместили в ИВС

Происшествия
В Петербурге подозреваемого в изнасиловании падчерицы поместили в ИВС

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Петербурге. Его поместили в ИВС. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратился врач-психиатр. Он рассказал, что его пациентка подвергалась насилию со стороны отчима на протяжении нескольких лет.

Полицейские задержали 41-летнего предполагаемого педофила. Выяснилось, что злоумышленник был не раз судим за побои, угон, нарушение неприкосновенности жилища, а также угрозу убийством.

Мать на Камчатке в суде покрывала насильника 9‑летней дочери из-за денег, сообщало РИАМО. Преступник отправился за решетку на 12 лет.
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