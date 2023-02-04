В Петербурге подозреваемого в изнасиловании падчерицы поместили в ИВС

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании падчерицы в Петербурге. Его поместили в ИВС. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
В полицию обратился врач-психиатр. Он рассказал, что его пациентка подвергалась насилию со стороны отчима на протяжении нескольких лет.
Полицейские задержали 41-летнего предполагаемого педофила. Выяснилось, что злоумышленник был не раз судим за побои, угон, нарушение неприкосновенности жилища, а также угрозу убийством.
Мать на Камчатке в суде покрывала насильника 9‑летней дочери из-за денег, сообщало РИАМО. Преступник отправился за решетку на 12 лет.