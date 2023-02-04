Свидание с девушкой из Tinder обернулось для украинца вручением повестки

Житель Украины решил встретиться с девушкой из приложения для знакомств Tinder, однако получил повестку прямиком на свидании.
Новый метод мобилизации, который используют украинские военкоматы, раскрыли в Сети. В преддверии 14 февраля ВСУ пытаются задействовать различные способы поиска призывников, в том числе используя сервис для знакомств.
После инцидента украинец призвал жителей страны быть осторожными. Призывник ВСУ объявил, что в Tinder сидят военкомы, сообщил Telegram-канал «Информ-Полк имени Алексея Журавко».
Ранее стало известно, что военный врач раздавал солдатам ВСУ перед боем амфетамин. Медик говорил, что наркотики якобы повышают боеспособность. Об этом сообщил украинский военнопленный Вячеслав Симбирский.