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Свидание с девушкой из Tinder обернулось для украинца вручением повестки

Общество
Свидание с девушкой из Tinder обернулось для украинца вручением повестки

Житель Украины решил встретиться с девушкой из приложения для знакомств Tinder, однако получил повестку прямиком на свидании.

Новый метод мобилизации, который используют украинские военкоматы, раскрыли в Сети. В преддверии 14 февраля ВСУ пытаются задействовать различные способы поиска призывников, в том числе используя сервис для знакомств.

После инцидента украинец призвал жителей страны быть осторожными. Призывник ВСУ объявил, что в Tinder сидят военкомы, сообщил Telegram-канал «Информ-Полк имени Алексея Журавко».

Ранее стало известно, что военный врач раздавал солдатам ВСУ перед боем амфетамин. Медик говорил, что наркотики якобы повышают боеспособность. Об этом сообщил украинский военнопленный Вячеслав Симбирский.
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