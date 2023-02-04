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Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева лишилась доступа к пенсии

Шоу-бизнес
Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева лишилась доступа к пенсии

Певица Алла Пугачева потеряла доступ к российской пенсии после побега в Израиль. Она не может снимать эти деньги с карты за границей.

Пенсию в РФ перечисляют исключительно на российские карты, причем платежной системы «Мир». Однако в Израиле они не работают. Расплатиться пенсионной картой в магазине сбежавшая из России Примадонна тоже не может.

Если сравнивать с выплатами обычных российских пенсионеров, певица получает от государства приличную сумму. Пугачевой положены надбавки за звание народной артистки СССР и за статус ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС (исполнительница ездила выступать в зону катастрофы). Также на артистку распространяется доплата от Москвы. С учетом всего этого пенсия Примадонны составляет 55 тысяч рублей, пишет издание «Дни.ру».

Если Пугачева не нашла способ получить доступ к пенсии, на ее счету скопилось несколько сотен тысяч рублей. При этом певица могла снять часть денег, когда приезжала в Россию в конце лета.

Правда, артистка вряд ли страдает без пенсии. Знакомый Примадонны говорил, что она заработала суммы, которых хватит на безбедную жизнь не одному человеку, сообщает Teleprogramma.pro.
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