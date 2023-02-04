Сбежавшая в Израиль Алла Пугачева лишилась доступа к пенсии

Если сравнивать с выплатами обычных российских пенсионеров, певица получает от государства приличную сумму. Пугачевой положены надбавки за звание народной артистки СССР и за статус ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС (исполнительница ездила выступать в зону катастрофы). Также на артистку распространяется доплата от Москвы. С учетом всего этого пенсия Примадонны составляет 55 тысяч рублей, пишет издание «Дни.ру».