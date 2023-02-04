«МВФ — главный патриот России»: экономист Разуваев оценил прогнозы зарубежных аналитиков

В 2023 году Банк России представил первый консенсус-прогноз главных макроэкономических показателей. Всего ЦБ опросил 28 аналитиков. Согласно результатам опроса, эксперты улучшили свои ожидания по экономике в этом году — теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, экономика снизится на 0,8% в 2023 году и вырастет на 2,6% в 2024-2025 гг. При этом, ЦБ РФ прогнозирует спад в диапазоне 1–4% в этом году.