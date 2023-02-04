«МВФ — главный патриот России»: экономист Разуваев оценил прогнозы зарубежных аналитиков

В 2023 году Банк России представил первый консенсус-прогноз главных макроэкономических показателей. Всего ЦБ опросил 28 аналитиков. Согласно результатам опроса, эксперты улучшили свои ожидания по экономике в этом году — теперь они ждут спада ВВП на 1,5% против ожидавшихся в декабре 2,4%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, экономика снизится на 0,8% в 2023 году и вырастет на 2,6% в 2024-2025 гг. При этом, ЦБ РФ прогнозирует спад в диапазоне 1–4% в этом году.
Вместе с тем, Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском обзоре значительно улучшил оценку по экономике России. По прогнозу МВФ, российский ВВП в 2023 году вырастет на 0,3% после снижения на 2,2% по итогам 2022 года. Стоит отметить, что ранее в фонде ожидали падения ВВП России в 2023 году на 2,3%.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев считает, что следует принять во внимание благоприятные прогнозы западных аналитиков относительно российской экономики. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом ФАН.
«Как мы видим, МВФ – главный патриот России. Глядя на корпоративную отчетность и ожидания по снижению ключевой ставки ЦБР, можно сделать вывод, что именно западные эксперты правы. Вопрос, откуда такой пессимизм у российских аналитиков? Ведь никто не сомневается, что они профессионалы своего дела и ни в чем не уступают западным экспертам. Причина, вероятно, не имеет прямого отношения к макроэкономическому анализу. В наших ведущих экономических ВУЗах само собой разумеющимся считается пессимистичная оценка России, а также точка зрения, что у россиян якобы никогда ничего не получится», — заметил Разуваев.
Наглядно, по мнению эксперта, это было продемонстрировано в 2003 году. Выпускники российских ВУЗов как в официальных обзорах, так и в престижных барах говорили о том, что «дело Юкоса» разрушит рынок, а индекс РТС скоро упадет до нуля. В качестве аргумента была статья из главного, на тот момент, оппозиционного рупора — газеты «Ведомости», рассказал Александр Разуваев.
«Иностранцы призывали покупать российские бумаги, ссылаясь на дисконт по EV/EBITDA, P/E, P/S, оценку барреля добычи и запасов… и естественно оказались правы. В 2003 году российский рынок акций показал хороший рост. Ситуация повторилась в 2005 году, тогда основные фигуранты "дела Юкоса" получили свой срок», — объяснил экономист.
В 2023 году эксперт также, как и зарубежные аналитики, прогнозирует рост экономики России.
«Я думаю, что по итогам года экономика России вырастет на 1-2%, а промышленное производство на 3-4%. Оборонная промышленность работает в три смены, а снижение ключевой ставки подстегнет внутренний спрос. Посмотрим, кто окажется прав», — заключил Александр Разуваев.
Ранее экономист Разуваев рассказал, может ли инфляция в России снизиться до 4%. Он также выразил мнение, что россиянам не стоит волноваться за свои сбережения.