Российским бюджетникам рассказали об индексации зарплат в 2023 году

Правительство России проиндексирует зарплаты бюджетников в нынешнем году. Информацию об основных изменениях собрал портал URA.RU.
Оплата труда увеличится на 8%, подтвердил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Это будет касаться педагогов, работников культуры, медработников, сотрудников силовых структур, а также военнослужащих, сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора.
В частности, в бюджете заложены более 7,4 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, 280 млрд — для сотрудников госучреждений, 547 млрд — для военным. В общей сложности переиндексация затронет 20 млн человек.
Что касается новых регионов РФ, то с 1 января Фонд оплаты труда бюджетников там вырос на 20%, говорила вице-премьера Татьяна Голикова.
В прошлом ноябре президент страны Владимир Путин указывал, что повышение зарплат для занятых в бюджетной сфере поможет выйти на реальный рост уровня доходов населения.