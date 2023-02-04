Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Обозреватель Коц высказался о последствиях отправки на Украину снарядов GLSDB

Армия
Обозреватель Коц высказался о последствиях отправки на Украину снарядов GLSDB

США снова повысили ставки в украинском конфликте, анонсировав передачу Киеву дальнобойных снарядов GLSDB. Обозреватель Андрей Коц объяснил, что следует ожидать дальше.

Запад намерен обеспечить Украине «победу уже в этом году». Белый дом в пятницу, 3 февраля. заявил, что отправит Киеву снаряды GLSDB и другие вооружения.

В колонке для РИА Новости военный обозреватель Андрей Коц отметил, что если стандартный снаряд HIMARS поражает цели в радиусе в 80 километров, то у GLSDB эта дистанции достигает 150 километров. И эксперты подозревают, что новыми бомбами будут бить по штабам ВС РФ и гражданским объектам.

С учетом довольно низкой стоимости снарядов, это серьезная угроза. Кроме того, США согласились переступить через принципы и дать Киеву дальнобойные вооружения, что раньше было исключено. Вероятно, не за горами и отправка боевой авиации.
Украина США коц
Военкоры ФАН
Лучшие в аду