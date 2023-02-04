Обозреватель Коц высказался о последствиях отправки на Украину снарядов GLSDB

В колонке для РИА Новости военный обозреватель Андрей Коц отметил, что если стандартный снаряд HIMARS поражает цели в радиусе в 80 километров, то у GLSDB эта дистанции достигает 150 километров. И эксперты подозревают, что новыми бомбами будут бить по штабам ВС РФ и гражданским объектам.