«Это сигнал»: политолог Джаралла увидел в плане главы ЦРУ по Украине знак для Зеленского

По мнению политолога, если администрация Зеленского примет такое решение, то их выкинут на политическую помойку. Что же касается США, то они думают иначе, поскольку после Зеленского будет кто-то новый на посту президента Украины, и он же будет подчиняться приказам Вашингтона, пишет «Журналистская Правда».