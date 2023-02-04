«Это сигнал»: политолог Джаралла увидел в плане главы ЦРУ по Украине знак для Зеленского

Директор ЦРУ Уильям Бернс направил украинскому президенту Владимиру Зеленскому очень серьезный сигнал, сообщил политолог Владимир Джаралла.
Так эксперт прокомментировал новость Neue Zürcher Zeitung о том, что Бернс предлагал отдать России около 20% украинской территории для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
По мнению политолога, если администрация Зеленского примет такое решение, то их выкинут на политическую помойку. Что же касается США, то они думают иначе, поскольку после Зеленского будет кто-то новый на посту президента Украины, и он же будет подчиняться приказам Вашингтона, пишет «Журналистская Правда».
«Интересно будет смотреть, как американская сторона будет продавливать свою линию. Способы у них иногда бывают очень изощренные, а то, что это передал именно директор ЦРУ, тоже надо рассматривать, как сигнал и очень серьезный знак», — считает Джаралла.
Ранее сообщалось, что американцы решили поставить Киеву танки Abrams после провалившегося плана главы ЦРУ Бернса.