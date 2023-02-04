Студия Paramount объявила дату выхода сиквела «Гладиатора»

Киностудия Paramount объявила дату выхода сиквела «Гладиатора» режиссера Ридли Скотта. Продолжение исторического художественного фильма появится на экранах 22 ноября 2024 года.
Сюжет сиквела развернется через много лет после событий первой части. Одну из главных ролей в картине получил Пол Мескаль, известный по сериалу «Нормальные люди». Он сыграет сына Люциллы, сообщает Deadline со ссылкой на Paramount.
Недавно стало известно, что сериал «Декстер» может получить приквел. Телеканал Showtime рассматривает возможность съемок новых проектов о серийном убийце. Продолжение истории «Декстер: Новая кровь» побил рекорды по просматриваемости на Showtime.