Обнаружены сразу 12 новых спутников Юпитера

Астрономы открыли еще 12 новых спутников Юпитера, сообщили в американском Центре малых планет (Minor Planet Center).
Самым далеким из новых объектов оказался S/2003 J10. Он совершает полный оборот вокруг Юпитера за 18 лет. Всего у газового гиганта насчитывается 92 спутника, что превосходит показатели Сатурна.
Найденные учеными новые космические объекты очень маленькие. Диаметр большинства из них не превышает отметку в 8 километров. Юпитер мог захватить спутники из-за мощной гравитации, предположили астрономы.
Работы по поиску объектов были затруднены из-за рассеянного света, который излучает газовый гигант. В будущем спутники могут стать целью научных миссий к Юпитеру, добавили специалисты.
Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ ранее сообщили о крупнейшем всплеске солнечной активности с начала года. Ученые зафиксировали сразу три вспышки высшего класса X на небесном светиле.