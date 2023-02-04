Полиция США задержала подозреваемых в убийстве шести человек в Калифорнии

Полиция в США задержала двух человек, которые могут быть причастны к массовому убийству в Калифорнии, рассказали в офисе шерифа округа Туларе.
Преступление было совершено в середине января. Жертвой стрельбы стали шесть человек, в том числе 10-месячный младенец. Предполагаемых преступников допрашивают.
Расследование уголовного дела продолжается. Если будет доказана вина мужчин, им грозят длительные сроки заключения.
Подобное преступление произошло ранее в Вашингтоне, сообщал телеканал «Царьград». Жертвой стрельбы стала женщина. Она оказалась «непреднамеренной целью».