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Полиция США задержала подозреваемых в убийстве шести человек в Калифорнии

Происшествия
Полиция США задержала подозреваемых в убийстве шести человек в Калифорнии

Полиция в США задержала двух человек, которые могут быть причастны к массовому убийству в Калифорнии, рассказали в офисе шерифа округа Туларе.

Преступление было совершено в середине января. Жертвой стрельбы стали шесть человек, в том числе 10-месячный младенец. Предполагаемых преступников допрашивают.

Расследование уголовного дела продолжается. Если будет доказана вина мужчин, им грозят длительные сроки заключения.

Подобное преступление произошло ранее в Вашингтоне, сообщал телеканал «Царьград». Жертвой стрельбы стала женщина. Она оказалась «непреднамеренной целью».
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