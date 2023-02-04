Телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию вместе с мужем

Напомним, шоу «Давай поженимся!», которое ведет Гузеева, не выходит в эфир почти год. Телеведущая нашла себе новое дело — они вместе с подругой основали компанию, продающую пельмени с разными видами мяса. Поклонники ругают артистку за высокие цены на продукцию, но всем критикам звезда предлагает выбирать в супермаркете пельмени на свой кошелек.