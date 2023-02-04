Телеведущая Лариса Гузеева покинула Россию вместе с мужем

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что покинула Россию. Она улетела за границу вместе с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым.
Гузеева поделилась в соцсетях кадрами, снятыми в другой стране. Она опубликовала небольшой ролик с видом из апартаментов и рассекретила, где находится.
«Привет, Израиль», — говорит телеведущая за кадром.
Актриса уточнила, что они с мужем прибыли в Тель-Авив. По словам звезды фильма «Жестокий романс», они проведут в Израиле всего неделю.
Напомним, шоу «Давай поженимся!», которое ведет Гузеева, не выходит в эфир почти год. Телеведущая нашла себе новое дело — они вместе с подругой основали компанию, продающую пельмени с разными видами мяса. Поклонники ругают артистку за высокие цены на продукцию, но всем критикам звезда предлагает выбирать в супермаркете пельмени на свой кошелек.
Гузеева уверяет, что занимается пельменями, потому что ей нравится. По словам актрисы, она по-прежнему востребована на телевидении и съемках.